Journées du Patrimoine Ouverture des Jardins de la Jouvinière Nocé Perche en Nocé
samedi 19 septembre 2026 · Nocé · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
Journées du Patrimoine Ouverture des Jardins de la Jouvinière
Nocé 41 Rue du Général Jouvin Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Historienne et romancière, Patricia Bouchenot-Déchin vous guide à travers 12 jardins, créés sur près de 2 ha, autour d’une maison de famille, au cœur du village de Nocé. Un millier de végétaux drôles, simples ou rares, parmi lesquels un buis de plus de 300 ans classé Arbre remarquable de France, racontent une histoire et invitent à un cheminement.
Pratique Visite guidée à 10h30 et à 16h uniquement. Durée 2 heures. Inscription en ligne. .
Nocé 41 Rue du Général Jouvin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@jardinsdelajouviniere.com
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English : Journées du Patrimoine Ouverture des Jardins de la Jouvinière
L’événement Journées du Patrimoine Ouverture des Jardins de la Jouvinière Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-24 par OT CdC Coeur du Perche
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