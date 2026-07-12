AGENDA · Perche en Nocé
L’heure du conte à la Médiathèque de Nocé Nocé Perche en Nocé
lundi 7 septembre 2026 · Nocé · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
L’heure du conte à la Médiathèque de Nocé
Nocé 22 Rue Modeste Romet Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-07 10:00:00
fin : 2027-06-30
Date(s) :
2026-09-07
Tous les premiers lundis du mois à la médiathèque de Nocé (22 rue Modeste Romet).
Pour les 0-3 ans. .
Nocé 22 Rue Modeste Romet Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 83 27 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’heure du conte à la Médiathèque de Nocé
L’événement L’heure du conte à la Médiathèque de Nocé Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Perche en Nocé (Orne)
- Balades attelées sur le domaine de Courboyer Maison du Parc Perche en Nocé 12 juillet 2026
- Atelier famille Fabrication d’un refuge à insectes Maison du Parc Perche en Nocé 15 juillet 2026
- Nocé en fête Perche en Nocé 18 juillet 2026
- Vide-greniers Brocante Perche en Nocé 19 juillet 2026
- Balades attelées sur le domaine de Courboyer Maison du Parc Perche en Nocé 19 juillet 2026