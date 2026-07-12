L’heure du conte à la Médiathèque de Nocé Nocé Perche en Nocé

Informations pratiques

Perche en Nocé

L’heure du conte à la Médiathèque de Nocé

Nocé 22 Rue Modeste Romet Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-07 10:00:00

fin : 2027-06-30

Date(s) :

2026-09-07

Tous les premiers lundis du mois à la médiathèque de Nocé (22 rue Modeste Romet).

Pour les 0-3 ans. .

Nocé 22 Rue Modeste Romet Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 83 27 60

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English : L’heure du conte à la Médiathèque de Nocé

L’événement L’heure du conte à la Médiathèque de Nocé Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT CdC Coeur du Perche