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AGENDA · Perche en Nocé

L’heure du conte à la Médiathèque de Nocé Nocé Perche en Nocé

lundi 7 septembre 2026 · Nocé · Perche en Nocé

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
mercredi 30 juin 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Nocé
Adresse
22 Rue Modeste Romet
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Tarif

Perche en Nocé

L’heure du conte à la Médiathèque de Nocé

Nocé 22 Rue Modeste Romet Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-07 10:00:00
fin : 2027-06-30

Date(s) :
2026-09-07

Tous les premiers lundis du mois à la médiathèque de Nocé (22 rue Modeste Romet).

Pour les 0-3 ans.   .

Nocé 22 Rue Modeste Romet Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 83 27 60 

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English : L’heure du conte à la Médiathèque de Nocé

L’événement L’heure du conte à la Médiathèque de Nocé Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT CdC Coeur du Perche

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