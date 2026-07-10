Journées du Patrimoine Photographe en 1920 L’Enquête Caveaux de l’abbaye Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Saint-Georges-sur-Loire

Journées du Patrimoine Photographe en 1920 L’Enquête

Caveaux de l’abbaye 3 Place de l’Hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Photographe en 1920 L’Enquête

Le photographe Jean-Michel Delage est un passionné des procédés photographiques anciens. En janvier 2021, il reçoit quarante boîtes contenant des négatifs sur plaques de verre.

Commence alors une véritable enquête qui va le conduire à reconstituer la vie d’une famille sarthoise des années 1920. .

Caveaux de l’abbaye 3 Place de l’Hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 87 communication@saint-georges-sur-loire.fr

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English :

Photographer in 1920: The Investigation

L’événement Journées du Patrimoine Photographe en 1920 L’Enquête Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages