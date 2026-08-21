La Pat’ Patrouille : Le film mission Dino, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

La Pat’ Patrouille : Le film mission Dino Jeudi 27 août, 10h30 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T11:58:00+02:00

Fin : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T11:58:00+02:00

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://cinevillages.wixsite.com/cinevillages [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=JGTZO »}]

Ciné-quiz – Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures ! Ils y rencontrent Rex, un chiot cour…