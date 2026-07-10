Journées du Patrimoine Rallye photo Saint-Georges-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Georges-sur-Loire
Informations pratiques
Saint-Georges-sur-Loire
Journées du Patrimoine Rallye photo
3 Place de l’Hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Rally photo à la découverte de Saint-Georges-sur-Loire
Partez avec une planche de photographies pour un grand cherche et trouve sur le terrain qui vous fera découvrir l’histoire de Saint Georges et de son abbaye !
Trois niveaux proposés l’est du bourg (durée 1h), le complexe abbatial (30 min) et les façades (15min). A partir de 6 ans accompagné.
Départ du hall de l’abbaye. .
3 Place de l’Hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 87 communication@saint-georges-sur-loire.fr
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English :
Photo Tour: Discovering Saint-Georges-sur-Loire
L’événement Journées du Patrimoine Rallye photo Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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