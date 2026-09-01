Informations pratiques

Moirax

Journées du Patrimoine Randonnée patrimoniale

Place de l’église Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Randonnée à la découverte du patrimoine local. Départ de Moirax à 8h. Retour estimé à 17h.

Randonnée à la découverte du patrimoine local. Départ de Moirax à 8h. Retour estimé à 17h. .

Place de l’église Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 43 29 98 patrimoine@moirax.fr

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English : Journées du Patrimoine Randonnée patrimoniale

Hike to explore the local heritage. Departure from Moirax at 8 a.m. Estimated return at 5 p.m.

L’événement Journées du Patrimoine Randonnée patrimoniale Moirax a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen