Journées du Patrimoine Randonnée patrimoniale Moirax
samedi 19 septembre 2026 · Moirax
Informations pratiques
Moirax
Journées du Patrimoine Randonnée patrimoniale
Place de l’église Moirax Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Randonnée à la découverte du patrimoine local. Départ de Moirax à 8h. Retour estimé à 17h.
Randonnée à la découverte du patrimoine local. Départ de Moirax à 8h. Retour estimé à 17h. .
Place de l’église Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 43 29 98 patrimoine@moirax.fr
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English : Journées du Patrimoine Randonnée patrimoniale
Hike to explore the local heritage. Departure from Moirax at 8 a.m. Estimated return at 5 p.m.
L’événement Journées du Patrimoine Randonnée patrimoniale Moirax a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen
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