Informations pratiques

Molsheim

Journées du Patrimoine Randonnée sur les pas des Jésuites

Rue Notre-Dame Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Suivez la guide Dany Schitter qui vous livrera

En route pour une randonnée en compagnie de la guide Dany Schitter. Vous découvrirez l’histoire des jésuites, leur arrivée à Molsheim et leur œuvre pastorale.

Cette randonnée de 7 km se fara sur un agréable chemin, bordé par 6 Fussfall ou Kniefall .

Une halte est prévue à la chapelle du Dompeter, première église paroissiale de Molsheim, consacrée par le pape alsacien Léon IX en 1049/1050.

Après un départ à 10h, l’arrivée à l’église de Maria Altbronn est prévue vers 13h00 pour un repas tiré du sac

Le retour se fera par le Horn et son Sacré Cœur pour profiter de la belle vue panoramique, avec un arrêt à la Chapelle St Denis de Wolxheim datant du 15eme siècle.

Pour finir, à Avolsheim pour découvrir l’ancien baptistère, dit chapelle Saint Ulrich, construit vers l’an 1000.

Retour prévu vers 17h00 180 m de dénivelé

Bonnes chaussures tiges hautes conseillées

Gilet sécurité fluo vêtements de circonstance

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Rue Notre-Dame Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 98 13 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine Randonnée sur les pas des Jésuites Molsheim a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig