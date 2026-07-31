Vendredis de la Chartreuse Swing Band Cabaret Molsheim
vendredi 4 septembre 2026 · Molsheim
Informations pratiques
Molsheim
Vendredis de la Chartreuse Swing Band Cabaret
10 rue du Maréchal Foch Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04 20:30:00
fin : 2026-09-04 23:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Swing Band Cabaret, un voyage musical à travers l’Amérique des années folles
Entre comédie musicale, claquettes et swing étincelant, le périple de Swing Band Cabaret à travers les Etats-Unis devient une odyssée musicale. .
10 rue du Maréchal Foch Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 72 41 41 apac.molsheim@wanadoo.fr
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English :
L’événement Vendredis de la Chartreuse Swing Band Cabaret Molsheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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