Informations pratiques

Molsheim

Vendredis de la Chartreuse Swing Band Cabaret

10 rue du Maréchal Foch Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-04 20:30:00

fin : 2026-09-04 23:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Swing Band Cabaret, un voyage musical à travers l’Amérique des années folles

Entre comédie musicale, claquettes et swing étincelant, le périple de Swing Band Cabaret à travers les Etats-Unis devient une odyssée musicale. .

10 rue du Maréchal Foch Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 72 41 41 apac.molsheim@wanadoo.fr

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English :

L’événement Vendredis de la Chartreuse Swing Band Cabaret Molsheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig