Salon MéDi’ZeN Bien Etre & Médiumnité, Hôtel de la monnaie, Molsheim
samedi 12 septembre 2026 · Hôtel de la monnaie · Molsheim
Informations pratiques
Salon MéDi’ZeN Bien Etre & Médiumnité 12 et 13 septembre Hôtel de la monnaie Bas-Rhin
ENTREE GRATUITE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Salon MÉDI’ZEN – 15e édition
Les 12 et 13 septembre 2026, le Salon MÉDI’ZEN vous accueille à l’Hôtel de la Monnaie à Molsheim pour un week-end placé sous le signe du bien-être, du développement personnel et de la spiritualité.
Venez rencontrer plus de 30 exposants passionnés : médiums, thérapeutes, praticiens en bien-être, créateurs, artisans et professionnels de l’accompagnement. Découvrez des approches variées à travers des conférences, ateliers, démonstrations et échanges avec les exposants.
Que vous soyez simplement curieux, en quête de mieux-être ou déjà passionné par ces univers, le Salon MÉDI’ZEN est un lieu de découverte, de partage et de belles rencontres dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.
Entrée gratuite
Samedi 12 septembre 2026 : 10h à 19h
Dimanche 13 septembre 2026 : 10h à 18h
Hôtel de la Monnaie – Molsheim (67)
Buvette et petite restauration sur place
Animaux acceptés portés ou dans un panier
Plus d’informations sur la page Facebook Salon MÉDI’ZEN ou sur le site de Sandra Doucet Médium.
Hôtel de la monnaie rue de la monnaie 67120 MOLSHEIM Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « sandra.medium.magnetisme@gmail.com »}]
Salon MÉDI’ZEN – 15e édition à Molsheim. Plus de 30 exposants : bien-être, thérapies douces, artisanat, conférences, ateliers et médiumnité. Entrée gratuite. 12 & 13 septembre 2026
@Sandra Doucet
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