Journées du Patrimoine Saint-Georges dans les années 1960 Jardins de l’abbaye Saint-Georges-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Jardins de l'abbaye · Saint-Georges-sur-Loire
Informations pratiques
Saint-Georges-sur-Loire
Journées du Patrimoine Saint-Georges dans les années 1960
Jardins de l’abbaye 3 Place de l’Hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez Saint-Georges dans les années 1960
Les photographies de Joseph Bréheret, correspondant local de presse de 1960 à 1993, permettent de redécouvrir la vie du village. La commune met en valeur pour une première fois ce fonds avec des tirages grand format de clichés datant des années 1960, période de grands changements. .
Jardins de l’abbaye 3 Place de l’Hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 87 communication@saint-georges-sur-loire.fr
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English :
Discover Saint-Georges in the 1960s
L’événement Journées du Patrimoine Saint-Georges dans les années 1960 Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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