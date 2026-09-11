Journées du Patrimoine Tissage Moutet Tissage Moutet Orthez
samedi 19 septembre 2026 · Tissage Moutet · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Journées du Patrimoine Tissage Moutet
Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées de l’atelier à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30.
Le temps d’une visite guidée, laissez-vous porter par le rythme des métiers à tisser et découvrez les gestes qui donnent naissance à nos créations. De la bobine au produit fini, vous suivrez le fil à travers chaque étape de fabrication.
La visite est aussi l’occasion de découvrir Horizons d’ici, une collection imaginée avec des créateurs et créatrices des Landes et du Pays basque. Inspirée du territoire et de ses paysages, elle fait dialoguer création contemporaine et mémoire locale à travers des tissages réalisés à partir de photographies conservées par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques.
Réservation recommandée. .
Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 33
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English : Journées du Patrimoine Tissage Moutet
L’événement Journées du Patrimoine Tissage Moutet Orthez a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Coeur de Béarn
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