Journées du Patrimoine Tissage Moutet Tissage Moutet Orthez

Informations pratiques

Orthez

Journées du Patrimoine Tissage Moutet

Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées de l’atelier à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30.

Le temps d’une visite guidée, laissez-vous porter par le rythme des métiers à tisser et découvrez les gestes qui donnent naissance à nos créations. De la bobine au produit fini, vous suivrez le fil à travers chaque étape de fabrication.

La visite est aussi l’occasion de découvrir Horizons d’ici, une collection imaginée avec des créateurs et créatrices des Landes et du Pays basque. Inspirée du territoire et de ses paysages, elle fait dialoguer création contemporaine et mémoire locale à travers des tissages réalisés à partir de photographies conservées par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques.

Réservation recommandée. .

Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 33

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English : Journées du Patrimoine Tissage Moutet

L’événement Journées du Patrimoine Tissage Moutet Orthez a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Coeur de Béarn