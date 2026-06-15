Journées du Patrimoine | Travaux de maçonnerie et taille de pierre à l’Eglise Saint-Pierre Bois de Cise Ault samedi 19 septembre 2026.

Ault

Journées du Patrimoine | Travaux de maçonnerie et taille de pierre à l’Eglise Saint-Pierre

Bois de Cise 6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’entreprise Charpentier PM, en charge du lot maçonnerie et taille de pierre, présente le travail effectué et en cours sur l’Eglise Saint-Pierre (restauration des baies, restauration de la voûte du choeur, reprise de joints).

L’entreprise Charpentier PM, en charge du lot maçonnerie et taille de pierre, présente le travail effectué et en cours sur l’Eglise Saint-Pierre (restauration des baies, restauration de la voûte du choeur, reprise de joints). .

Bois de Cise 6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

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English :

Charpentier PM, the company responsible for the masonry and stonework, presents the work completed and currently underway at Saint-Pierre Church (restoration of the windows, restoration of the choir vault, and repointing).

L’événement Journées du Patrimoine | Travaux de maçonnerie et taille de pierre à l’Eglise Saint-Pierre Ault a été mis à jour le 2026-06-15 par DESTINATION LE TREPORT MERS