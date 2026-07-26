Journées du Patrimoine Village d’Artistes Village d’Artistes Bellevigne-en-Layon
samedi 19 septembre 2026 · Village d'Artistes · Bellevigne-en-Layon
Informations pratiques
Bellevigne-en-Layon
Journées du Patrimoine Village d’Artistes
Village d’Artistes 8 Rue du Mail Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite du Village d’Artistes de Rablay-sur-Layon
Poussez la porte d’un ancien presbytère du XVe siècle et laissez-vous guider au coeur du Village d’Artistes… Découvrez la boutique et les espaces dédiés aux métiers d’art, où gestes et matières racontent le travail des artisans. Poursuivez avec l’exposition Un monde à portée de main , une sélection d’oeuvres du Franc Pays de la Loire. .
Village d’Artistes 8 Rue du Mail Bellevigne-en-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 61 32 contact@villageartistesrablay.com
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English :
Tour of the Artists’ Village in Rablay-sur-Layon
L’événement Journées du Patrimoine Village d’Artistes Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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