Ault

Journées du Patrimoine | Visite commentée histoire & travaux

6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée ou libre par les bénévoles de l’association Les Amis du beffroi restaurer l’église Saint-Pierre d’Ault.

Présentation de l’histoire du monument, son singulier beffroi ecclésiastique et commentaires sur les travaux de restauration en cours.

A 21h, visite nocturne à la lueur des bougies.

Gratuit

Visite commentée ou libre par les bénévoles de l’association Les Amis du beffroi restaurer l’église Saint-Pierre d’Ault.

Présentation de l’histoire du monument, son singulier beffroi ecclésiastique et commentaires sur les travaux de restauration en cours.

A 21h, visite nocturne à la lueur des bougies.

Gratuit .

6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

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English :

Guided or self-guided tours led by volunteers from the association Les Amis du Beffroi—Restoring the Church of Saint-Pierre d’Ault.

Presentation on the history of the monument, its unique ecclesiastical belfry, and commentary on the restoration work currently underway.

At 9 p.m., a nighttime tour by candlelight.

Free

L’événement Journées du Patrimoine | Visite commentée histoire & travaux Ault a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS