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Journées du Patrimoine | Visite commentée histoire & travaux Ault

Journées du Patrimoine | Visite commentée histoire & travaux Ault samedi 19 septembre 2026.

Adresse
6 Rue du 11 Novembre 1918
Ville
80460 Ault
Département
Somme
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 0 Gratuit

Ault

Journées du Patrimoine | Visite commentée histoire & travaux

6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite commentée ou libre par les bénévoles de l’association Les Amis du beffroi restaurer l’église Saint-Pierre d’Ault.
Présentation de l’histoire du monument, son singulier beffroi ecclésiastique et commentaires sur les travaux de restauration en cours.
A 21h, visite nocturne à la lueur des bougies.
Gratuit
Visite commentée ou libre par les bénévoles de l’association Les Amis du beffroi restaurer l’église Saint-Pierre d’Ault.
Présentation de l’histoire du monument, son singulier beffroi ecclésiastique et commentaires sur les travaux de restauration en cours.
A 21h, visite nocturne à la lueur des bougies.
Gratuit   .

6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 

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English :

Guided or self-guided tours led by volunteers from the association Les Amis du Beffroi—Restoring the Church of Saint-Pierre d’Ault.
Presentation on the history of the monument, its unique ecclesiastical belfry, and commentary on the restoration work currently underway.
At 9 p.m., a nighttime tour by candlelight.
Free

L’événement Journées du Patrimoine | Visite commentée histoire & travaux Ault a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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