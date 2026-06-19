Journées du Patrimoine | Visite commentée histoire & travaux Ault
Journées du Patrimoine | Visite commentée histoire & travaux Ault samedi 19 septembre 2026.
Ault
Journées du Patrimoine | Visite commentée histoire & travaux
6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée ou libre par les bénévoles de l’association Les Amis du beffroi restaurer l’église Saint-Pierre d’Ault.
Présentation de l’histoire du monument, son singulier beffroi ecclésiastique et commentaires sur les travaux de restauration en cours.
A 21h, visite nocturne à la lueur des bougies.
Gratuit
Visite commentée ou libre par les bénévoles de l’association Les Amis du beffroi restaurer l’église Saint-Pierre d’Ault.
Présentation de l’histoire du monument, son singulier beffroi ecclésiastique et commentaires sur les travaux de restauration en cours.
A 21h, visite nocturne à la lueur des bougies.
Gratuit .
6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21
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English :
Guided or self-guided tours led by volunteers from the association Les Amis du Beffroi—Restoring the Church of Saint-Pierre d’Ault.
Presentation on the history of the monument, its unique ecclesiastical belfry, and commentary on the restoration work currently underway.
At 9 p.m., a nighttime tour by candlelight.
Free
L’événement Journées du Patrimoine | Visite commentée histoire & travaux Ault a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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