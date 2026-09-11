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[Journées du patrimoine] Visite de l’église Sainte-Marguerite Église Sainte-Marguerite Quincampoix

samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Marguerite · Quincampoix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Église Sainte-Marguerite
Adresse
Place de la Mairie
Ville
76230 Quincampoix
Département
Seine-Maritime
Tarif

Quincampoix

[Journées du patrimoine] Visite de l’église Sainte-Marguerite

Église Sainte-Marguerite Place de la Mairie Quincampoix Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Pour les Journées du Patrimoine, venez visiter l’église Sainte-Marguerite de Quincampoix

Eglise reconstruite au XIXème siècle en briques typique de la région, admirez ses décors peints ainsi que ses autels, pavage et mobiliers caractéristiques du style néogothique.

Profitez des Journées du Patrimoine pour redécouvrir les sites près de chez vous !   .

Église Sainte-Marguerite Place de la Mairie Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie   info@mairie-quincampoix.fr

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English : [Journées du patrimoine] Visite de l’église Sainte-Marguerite

L’événement [Journées du patrimoine] Visite de l’église Sainte-Marguerite Quincampoix a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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