[Journées du patrimoine] Visite de l’église Sainte-Marguerite Église Sainte-Marguerite Quincampoix
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Marguerite · Quincampoix
Informations pratiques
Quincampoix
[Journées du patrimoine] Visite de l’église Sainte-Marguerite
Église Sainte-Marguerite Place de la Mairie Quincampoix Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les Journées du Patrimoine, venez visiter l’église Sainte-Marguerite de Quincampoix
Eglise reconstruite au XIXème siècle en briques typique de la région, admirez ses décors peints ainsi que ses autels, pavage et mobiliers caractéristiques du style néogothique.
Profitez des Journées du Patrimoine pour redécouvrir les sites près de chez vous ! .
Église Sainte-Marguerite Place de la Mairie Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie info@mairie-quincampoix.fr
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English : [Journées du patrimoine] Visite de l’église Sainte-Marguerite
L’événement [Journées du patrimoine] Visite de l’église Sainte-Marguerite Quincampoix a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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