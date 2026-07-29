Journées du Patrimoine Visite du château et de sa grange médiévale Château de Brie Champagnac-la-Rivière

Informations pratiques

Champagnac-la-Rivière

Journées du Patrimoine Visite du château et de sa grange médiévale

Château de Brie Brie Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez visiter un château entièrement meublé, habité au quotidien, et une magnifique grange médiévale.

Dans le Château (construit en 1484 par Jehan de Brie et ayant appartenu à la famille Mirabeau), vous découvrirez un magnifique donjon et sa voûte terminale en croisées d’ogives, la Chambre du Poète, la salle-à-manger Renaissance et le magnifique salon XIXème aux décors en stucs. On vous racontera l’histoire de ces pièces, de certains des meubles et des personnes qui y ont habité.

Dans le parc, un ancien bâtiment médiéval de garnison, transformé depuis en grange limousine, vous étonnera avec sa superbe charpente, ses tourelles et ses postes de tir.

4ᵉ Salon des Artisans du Patrimoine dans la grange médiévale. Certains artisans réaliseront des démonstrations de leur savoir-faire. Nombreuses animations pour petits et grands. .

Château de Brie Brie Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@chateaudebrie.fr

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English : Journées du Patrimoine Visite du château et de sa grange médiévale

L’événement Journées du Patrimoine Visite du château et de sa grange médiévale Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-23 par Terres de Limousin