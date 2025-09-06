Journées du patrimoine Visite du parc Coligny Châtillon-Coligny
Journées du patrimoine Visite du parc Coligny Châtillon-Coligny dimanche 20 septembre 2026.
Châtillon-Coligny
Journées du patrimoine Visite du parc Coligny
Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:45:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite du parc Coligny.
Visite accompagnée Journées du patrimoine Visite du parc Coligny avec le comité des fêtes. .
Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33
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English :
Visit of the Coligny park.
L’événement Journées du patrimoine Visite du parc Coligny Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GATINAIS SUD
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