Informations pratiques

Saint-Georges-sur-Loire

Journées du Patrimoine Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Georges-sur-Loire

place de l’hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’histoire de l’Abbaye, coeur de la commune de Saint Georges-sur-Loire

L’abbaye de Saint-Georges fondée en 1151, a connu de nombreuses modifications au cours de son histoire. La maison conventuelle datant de la fin du XVII héberge aujourd’hui l’Hôtel de ville.

Découvrez les grandes étapes de son histoire. .

place de l’hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 87 communication@saint-georges-sur-loire.fr

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English :

Discover the history of the Abbey, the heart of the town of Saint Georges-sur-Loire

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages