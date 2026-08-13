Journées du Patrimoine -Visite guidée de l’enclos de Saint-Thomas Office de tourisme Landerneau
dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
Journées du Patrimoine -Visite guidée de l’enclos de Saint-Thomas
Office de tourisme 16 place Général de Gaulle Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir pendant 1 h, l’enclos paroissial de Saint-Thomas, avec son église, son ossuaire et sa place du même nom.
Visites sur inscription.
RDV à l’Office de tourisme pour le départ de la visite. .
Office de tourisme 16 place Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09
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English :
L’événement Journées du Patrimoine -Visite guidée de l’enclos de Saint-Thomas Landerneau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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