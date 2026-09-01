Journées du Patrimoine Visite guidée du barrage du Gast Le Gast Noues de Sienne

Informations pratiques

Noues de Sienne

Journées du Patrimoine Visite guidée du barrage du Gast

Le Gast Lac du Gast Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les journées du Patrimoine, visite guidée du barrage du Gast

Construit en 1985-1986, le barrage du Gast a été construit pour soutenir les débits de la Sienne.

40 ans après la fin de sa construction, cet ouvrage remarquable assure toujours un rôle primordial dans la gestion de l’eau et la préservation des mileux aquatiques.

A l’occasion de cet anniversaire, le barrage ouvre ses portes au grand public avec au programme visite guidée du barrage, visite ornithologique, exposition des apiculteurs du site, visite du verger conservatoire, randonnée…

Prévoir des chaussures de marche .

Le Gast Lac du Gast Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 33 05 99 98

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English : Journées du Patrimoine Visite guidée du barrage du Gast

As part of Heritage Days, a guided tour of the Gast Dam

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée du barrage du Gast Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-08-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie