Journées du Patrimoine Visite guidée thématique Maison du Parc Perche en Nocé
dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Parc · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
Journées du Patrimoine Visite guidée thématique
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées du Patrimoine
Visite guidée historique du manoir
Et aussi présence de l’association Jardin de Simples visite guidées du jardin de simples à Courboyer, ateliers, bar à tisane
Maison du Parc. 02 33 25 70 10. Sans réservation. Gratuit. .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : Journées du Patrimoine Visite guidée thématique
L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée thématique Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-17 par PNRP
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