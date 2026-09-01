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AGENDA · Perche en Nocé

Journées du Patrimoine Visite guidée thématique Maison du Parc Perche en Nocé

dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Parc · Perche en Nocé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison du Parc
Adresse
Courboyer
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Tarif

Perche en Nocé

Journées du Patrimoine Visite guidée thématique

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Journées du Patrimoine
Visite guidée historique du manoir
Et aussi présence de l’association Jardin de Simples visite guidées du jardin de simples à Courboyer, ateliers, bar à tisane

Maison du Parc. 02 33 25 70 10. Sans réservation. Gratuit.   .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 

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English : Journées du Patrimoine Visite guidée thématique

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée thématique Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-17 par PNRP

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