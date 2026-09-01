Journées du Patrimoine Visite guidée thématique Maison du Parc Perche en Nocé

dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Parc · Perche en Nocé

Informations pratiques

Perche en Nocé

Journées du Patrimoine Visite guidée thématique

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées du Patrimoine

Visite guidée historique du manoir

Et aussi présence de l’association Jardin de Simples visite guidées du jardin de simples à Courboyer, ateliers, bar à tisane

Maison du Parc. 02 33 25 70 10. Sans réservation. Gratuit. .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Journées du Patrimoine Visite guidée thématique

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée thématique Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-17 par PNRP