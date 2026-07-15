Informations pratiques

Ault

Journées du Patrimoine | Visite libre de l’Eglise Saint-Pierre

6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Actuellement en cours de travaux de restauration, visite libre de la nef et d’une partie du bas-côté nord ; accueil par les bénévoles des Amis du Beffroi restaurer l’église Saint-Pierre d’Ault.

Gratuit

Actuellement en cours de travaux de restauration, visite libre de la nef et d’une partie du bas-côté nord ; accueil par les bénévoles des Amis du Beffroi restaurer l’église Saint-Pierre d’Ault.

Gratuit .

6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

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English :

Currently undergoing restoration; visitors are welcome to explore the nave and part of the north aisle on their own; visitors are greeted by volunteers from the Friends of the Belfry—Restoring the Church of Saint-Pierre d’Ault.

Free

L’événement Journées du Patrimoine | Visite libre de l’Eglise Saint-Pierre Ault a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS