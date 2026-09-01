Journées du patrimoine Visite libre Le musée de Rochechouart Une collection qui questionne la photographie Place du Château Rochechouart
samedi 19 septembre 2026 · Place du Château · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Journées du patrimoine Visite libre Le musée de Rochechouart Une collection qui questionne la photographie
Place du Château Musée d’Art Contemporain Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Partez à la découverte d’une collection où la photographie se révèle sous toutes ses formes et devient une véritable source d’inspiration pour les artistes. Au fil des œuvres, explorez les multiples façons dont l’image photographique a influencé et transformé la création contemporaine. Des expérimentations audacieuses de Raoul Hausmann aux démarches d’artistes d’aujourd’hui, découvrez comment la photographie peut être détournée, imitée, intégrée ou réinventée. Une visite libre qui invite à observer autrement, à questionner notre rapport aux images et à porter un nouveau regard sur la création contemporaine. Une belle occasion de flâner à son rythme au cœur des collections du musée de Rochechouart et de laisser libre cours à sa curiosité. .
Place du Château Musée d’Art Contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77
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English : Journées du patrimoine Visite libre Le musée de Rochechouart Une collection qui questionne la photographie
L’événement Journées du patrimoine Visite libre Le musée de Rochechouart Une collection qui questionne la photographie Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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