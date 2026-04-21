Journées du souffle Place de la Mairie Rennes Samedi 30 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Venez échanger, vous informer, prendre soin de votre souffle… et de celui des autres. Un événement citoyen et solidaire pour faire de la prévention respiratoire une cause partagée.

Respirez, informez-vous, bougez !

L’Université de Rennes, en tant qu’université « promotrice de santé » soutient la 2e édition des Journées du Souffle.

Cet événement est organisé par la Fondation du Souffle et le District Bretagne-Mayenne du Rotary International, en partenariat avec les collectivités locales et des entreprises engagées dans une démarche RSE.

**Objectif** : prévenir les maladies respiratoires et soutenir la recherche médicale.

Au programme, des animations gratuites et ouvertes à tous :

* Mesure du souffle : test réalisé par des professionnels de santé

* Conseils personnalisés : prévention, hygiène de vie, bons réflexes

* Ateliers ludiques & sportifs : pour petits et grands, bouger pour mieux respirer !

Journées organisées à Rennes – Lannion – Saint-Brieuc – Saint-Malo

Et aussi à Brest – Carhaix – Quimper – Redon – Vannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00

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Place de la Mairie Place de la Mairie 35031 Rennes FRANCE Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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