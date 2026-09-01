Journées européenne du patrimoine atelier initiation à la photo nature Médiathèque Christian Bobin Le Creusot
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Christian Bobin · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Journées européenne du patrimoine atelier initiation à la photo nature
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-09-19 11:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez apprendre les bases la photo dans le Parc de la Verrerie !
Rendez-vous à la médiathèque avec Antoine Godot (objectif bleu).
Sur inscription.
Emmenez de quoi photographier ! .
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr
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English : Journées européenne du patrimoine atelier initiation à la photo nature
L’événement Journées européenne du patrimoine atelier initiation à la photo nature Le Creusot a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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