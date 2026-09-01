Journées européenne du patrimoine atelier initiation à la photo nature Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

Journées européenne du patrimoine atelier initiation à la photo nature

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:15:00

fin : 2026-09-19 11:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez apprendre les bases la photo dans le Parc de la Verrerie !

Rendez-vous à la médiathèque avec Antoine Godot (objectif bleu).

Sur inscription.

Emmenez de quoi photographier ! .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

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English : Journées européenne du patrimoine atelier initiation à la photo nature

L’événement Journées européenne du patrimoine atelier initiation à la photo nature Le Creusot a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)