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AGENDA · Le Creusot

Journées européenne du patrimoine atelier initiation à la photo nature Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Christian Bobin · Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Médiathèque Christian Bobin
Adresse
1 rue Edith Cavell
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Le Creusot

Journées européenne du patrimoine atelier initiation à la photo nature

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-09-19 11:45:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez apprendre les bases la photo dans le Parc de la Verrerie !
Rendez-vous à la médiathèque avec Antoine Godot (objectif bleu).
Sur inscription.
Emmenez de quoi photographier !   .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00  mediatheque@ville-lecreusot.fr

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English : Journées européenne du patrimoine atelier initiation à la photo nature

L’événement Journées européenne du patrimoine atelier initiation à la photo nature Le Creusot a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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