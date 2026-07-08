Informations pratiques

Obernai

Journées Européennes de la Culture Juive

9 rue de Sélestat Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18 20:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Portes ouvertes à la synagogue avec visites commentées. Concert Festival des Musiques Sacrées du Monde avec Anass Habib, Khinan Alzouhir et Richard Doust, le Quatuor Vocal Hébraïca.

De 10h à 12h et de 14h à 17h portes ouvertes à la synagogue rue de Sélestat, avec visites commentées.

La Journée du patrimoine juif 2026 a pour thématique les 10 commandements.

A 17h concert organisé dans le cadre du Festival des Musiques Sacrées du Monde avec

– Anass Habib La voix d’Anass Habib pour incarner la lumière de l’Orient.

– Khinan Alzouhir et Richard Doust Musiques de la Méditerranée.

– Quatuor Vocal Hébraïca De la Vallée du Rhin médiéval et de l’Espagne séfarade aux USA, Paris, Berlin et Ukraine.

Plus d’informations sur ce concert ICI

Consultez le programme de ces journées SUR TOUTE L’ALSACE ICI .

9 rue de Sélestat Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

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English :

Open house at the synagogue with guided tours. Concert as part of the World Sacred Music Festival featuring Anass Habib, Khinan Alzouhir, Richard Doust, and the H%E9bra%EFca Vocal Quartet.

L’événement Journées Européennes de la Culture Juive Obernai a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme d’Obernai