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Journées européennes de l’archéologie à Martigues Site archéologique de Tholon Martigues

Journées européennes de l’archéologie à Martigues Site archéologique de Tholon Martigues samedi 13 juin 2026.

Lieu : Site archéologique de Tholon

Adresse : Allée des Lavandières

Ville : 13500 Martigues

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Martigues

Journées européennes de l’archéologie à Martigues

Samedi 13 juin 2026 à partir de 11h. Site archéologique de Tholon Allée des Lavandières Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Dans le cadre des journées européennes de l’archéologie, venez visiter le site archéologique de Tholon à Martigues.
Le site archéologique de Tholon est une ancienne ville gallo-romaine, témoin du dialogue entre traditions romaines et gauloises.
Sur inscription.   .

Site archéologique de Tholon Allée des Lavandières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30  contact.aha@ville-martigues.fr

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English :

As part of the European Archaeology Days, come and visit the archaeological site of Tholon in Martigues.

L’événement Journées européennes de l’archéologie à Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues

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