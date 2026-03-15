Journées européennes de l’archéologie à Martigues Site archéologique de Tholon Martigues

Martigues

Journées européennes de l’archéologie à Martigues

Samedi 13 juin 2026 à partir de 11h. Site archéologique de Tholon Allée des Lavandières Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre des journées européennes de l’archéologie, venez visiter le site archéologique de Tholon à Martigues.

Le site archéologique de Tholon est une ancienne ville gallo-romaine, témoin du dialogue entre traditions romaines et gauloises.

Sur inscription. .

Site archéologique de Tholon Allée des Lavandières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

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English :

As part of the European Archaeology Days, come and visit the archaeological site of Tholon in Martigues.

L’événement Journées européennes de l’archéologie à Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues