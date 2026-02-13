VISITE – Senteurs de l’Annonciade, Chapelle de l’Annonciade, Martigues

VISITE – Senteurs de l’Annonciade Dimanche 7 juin, 14h00 Chapelle de l’Annonciade Bouches-du-Rhône

Gratuit, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Réalisé entre le XVIIᵉ et le XVIIIᵉ siècle, le décor baroque de la chapelle de l’Annonciade foisonne de motifs floraux. Lys, roses, acanthes, ancolies ou encore tournesols, cette visite commentée sera l’occasion d’identifier ces végétaux mais aussi d’en découvrir la symbolique, au croisement de l’art, de la nature et des croyances.

Chapelle de l’Annonciade 10 Boulevard Vincent Richaud, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442887904 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/chapelle-de-lannonciade [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 03 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.aha@ville-martigues.fr »}] Située dans le quartier de Jonquières, à l’arrière de l’église Saint Genest, la chapelle de l’Annonciade, fut construite durant la seconde moitié du XVIIe siècle pour la confrérie des pénitents blancs.

On peut la visiter et assister à de multiples événements (concerts, conférences, ateliers…).

Des messes et des cérémonies sont également organisées ponctuellement par la paroisse.

Venez découvrir le plafond peint et ornementé, les fresques murales colorées illustrant la vie de la Vierge et les stalles sculptées. Et plus encore le retable en bois, vous éblouira avec ses multiples motifs.

Finement ouvragé et doré à la feuille, vous y observerez, ses peintures à l’huile sur toile.

Enfin, ne manquez son majestueux maître-autel décoré en trompe-l’œil. Accès par le jardin du Boulevard Richaud

