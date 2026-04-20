Journées européennes de l’archéologie au Château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard
Journées européennes de l’archéologie au Château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard samedi 13 juin 2026.
Montbéliard
Journées européennes de l’archéologie au Château Montbéliard Wurtemberg
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Rencontre-décryptage La cité antique de Mandeure
Comment des fragments archéologiques permettent-ils de raconter l’histoire de la cité antique de Mandeure ?
Accompagnés d’une archéologue, découvrez et décryptez une sélection d’objets issus des collections qui seront présentées dans le futur musée du château rénové.
Par Hélène Grimaud, archéologue
Gratuit Sur réservation au 03 81 99 22 57
N’inclut pas l’accès au reste du musée .
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.com
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English :
L’événement Journées européennes de l’archéologie au Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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