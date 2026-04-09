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Journées Européennes de l’Archéologie Démonstrations travail du cuir et taille de silex Langres

Journées Européennes de l’Archéologie Démonstrations travail du cuir et taille de silex Langres samedi 13 juin 2026.

Adresse : Musée d'Art et d'Histoire

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Journées Européennes de l’Archéologie Démonstrations travail du cuir et taille de silex

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Tout public
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, venez observer et comprendre comment le cuir et le silex étaient travaillés au Néolithique. Vous pourrez également fabriquer un bracelet en cuir comme à cette époque.
Gratuit   .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86  accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Démonstrations travail du cuir et taille de silex Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres

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