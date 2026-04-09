Langres

Journées Européennes de l’Archéologie Démonstrations travail du cuir et taille de silex

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, venez observer et comprendre comment le cuir et le silex étaient travaillés au Néolithique. Vous pourrez également fabriquer un bracelet en cuir comme à cette époque.

Gratuit .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Démonstrations travail du cuir et taille de silex Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres