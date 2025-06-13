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JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Loupian

JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Loupian vendredi 13 juin 2025.

Adresse : RD 158 E4

Ville : 34140 Loupian

Département : Hérault

Début : vendredi 13 juin 2025

Fin : dimanche 15 juin 2025

Tarif :

Loupian

JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE

RD 158 E4 Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2025-06-13 2026-06-11

Passionnés d’histoire ou simples curieux,venez découvrir les coulisses du Patrimoineet de la recherche archéologique ! Cetteannée le musée vous invite à découvrir lessaveurs antiques !
Passionnés d’histoire ou simples curieux,venez découvrir les coulisses du Patrimoineet de la recherche archéologique ! Cetteannée le musée vous invite à découvrir lessaveurs antiques !Jeudi 11juinà 18h30Conférence Livia Drusilla; le pouvoir caché animée par Antonio Pesrsico, archéologue.Samedi 13 et dimanche 14 juinde 14h à 18hPatrimoine dessiné, Alex Evang illustrateur présentera son travail consacré à la restitution d’architectures.​   .

RD 158 E4 Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18  villaloupian@aggopole.fr

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English : JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE

Whether you’re a history buff or just curious, come and take a behind-the-scenes look at our heritage and archaeological research! This year, the museum invites you to discover the wonders of the ancient world!

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Loupian a été mis à jour le 2026-05-31 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

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