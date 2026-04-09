Journées Européennes des Métiers d’Art aux Petites Écuries – Arts du feu et du faire Les Petites Écuries Nantes
Journées Européennes des Métiers d’Art aux Petites Écuries – Arts du feu et du faire Les Petites Écuries Nantes dimanche 12 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Venez découvrir l’atelier céramique de Marie Hulbert et Simon Fédou, l’atelier verre d’Arcam Glass et l’exposition « Une généalogie des souffles » du plasticien Alan Affichard. Des démonstrations des pratiques auront lieu sur toute la durée des ouvertures. Actualités :EXPOSITION Alan Affichard Une généalogie des souffles 03.03 – 26.04JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 11.04 – 12.04
Les Petites Écuries Nantes 44000
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