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Journées Européennes des Métiers d’Art aux Petites Écuries – Arts du feu et du faire Les Petites Écuries Nantes

Journées Européennes des Métiers d’Art aux Petites Écuries – Arts du feu et du faire Les Petites Écuries Nantes

Journées Européennes des Métiers d’Art aux Petites Écuries – Arts du feu et du faire Les Petites Écuries Nantes dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Les Petites Écuries

Adresse : 1-4 square Mathurin Méheut, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 14:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Venez découvrir l’atelier céramique de Marie Hulbert et Simon Fédou, l’atelier verre d’Arcam Glass et l’exposition « Une généalogie des souffles » du plasticien Alan Affichard. Des démonstrations des pratiques auront lieu sur toute la durée des ouvertures. Actualités :EXPOSITION Alan Affichard Une généalogie des souffles 03.03 – 26.04JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 11.04 – 12.04

Les Petites Écuries Nantes 44000

Programme


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