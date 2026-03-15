Journées Européennes des Métiers d’Art : Palais Galliera Palais Galliera – musée de la Mode de Paris Paris

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, proposées par l’Institut pour les Savoir-Faire Français, et de l’exposition Tisser, Broder, Sublimer. Les Savoir-faire de la mode, le Palais Galliera propose une programmation unique. Six Rendez-vous d’Exception à la découverte des savoir-faire de la mode pour une visite thématique de l’exposition suivie d’une rencontre avec un artisan d’art : brodeurs, créateurs textiles, plumassiers, modistes. Une nocturne pour découvrir les coulisses de quelques-uns des artisans, maître d’art et auteurs les plus talentueux de leur génération ainsi qu’une conférence complètent cette programmation inédite.

Rendez-vous d’exceptions

Laetitia Baqué et Victor Molinié, brodeurs : Mardi 7 avril 2026, de 14h30 à 16h15

: Mardi 7 avril 2026, de 14h30 à 16h15 Aurelia Leblanc, créatrice textile : Mercredi 8 avril 2026, de 14h30 à 16h15

: Mercredi 8 avril 2026, de 14h30 à 16h15 Julien Vermeulen, plumassier : Vendredi 10 avril 2026, de 10h30 à 12h15

: Vendredi 10 avril 2026, de 10h30 à 12h15 Ella Guarrigue, créatrice textile : Vendredi 10 avril 2026, de 14h30 à 16h15

: Vendredi 10 avril 2026, de 14h30 à 16h15 Blandine Mercier, modiste-plumassière : Samedi 11 avril 2026, de 10h30 à 12h15

: Samedi 11 avril 2026, de 10h30 à 12h15 Capucine Herveau, brodeuse d’Art Plasticienne : Samedi 11 avril 2026, de 14h30 à 16h15

Conférence – Cycle Des Histoires et des Modes

Mercredi 8 avril 2026, à partir de 18h30

Le Palais Galliera donne la parole à celles et ceux qui pensent et font la mode : chercheurs, créateurs, designers, artisans d’art… Avec ce nouveau cycle, le musée met en avant des ouvrages, des récits et des parcours en lien avec le patrimoine de mode.

Lors cette table ronde, l’ouvrage collectif Théâtres de la mode, qui parait aux éditions Manuella, permettra de comprendre les différents métiers à l’œuvre dans la fabrique des défilés. Un espace où architectes, artistes plasticiens et créateurs de mode se retrouvent pour donner à la mode toute sa dimension spectaculaire. Il sera présenté par ses auteurs, avec une introduction d’Émilie Hammen, directrice du Palais Galliera.

Nocturne

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 18h30

Rencontre avec Blandine Mercier, plumassière et Capucine Herveau, brodeuse d’Art Plasticienne.

Au cours de la nocturne, Blandine Mercier, jeune modiste-plumassière, et Capucine Herveau, brodeuse d’Art Plasticienne présenteront en direct leurs savoir-faire respectifs : des parures de tête pour sublimer les tenues et accessoires pour l’une, des techniques de broderie sur des supports surprenants et poétiques pour l’autre, autant de réalisations proposant aux visiteurs une immersion au cœur de savoir-faire d’exception.

En partenariat avec l’Institut pour les Savoir-faire Français.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art et de l’exposition Tisser, Broder, Sublimer, le Palais Galliera et l’Institut pour les Savoir-Faire Français proposent une programmation unique. Entre Rendez-vous d’Exception, conférence et nocturne, ce cycle inédit invite à la découverte des savoir-faire de la mode aux côtés d’artisans d’art, maîtres d’art et auteurs talentueux.

Le vendredi 10 avril 2026

de 18h30 à 20h00

Le mercredi 08 avril 2026

de 18h30 à 20h00

Du mardi 07 avril 2026 au samedi 11 avril 2026 :

vendredi, samedi

de 10h30 à 12h15

mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 14h30 à 16h15

gratuit sous condition

Activité gratuite (les adultes doivent se munir d’un billet d’entrée à l’exposition, TP 14€ ; TR 12€)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-07T14:30:00+02:00_2026-04-07T16:15:00+02:00;2026-04-08T14:30:00+02:00_2026-04-08T16:15:00+02:00;2026-04-08T18:30:00+02:00_2026-04-08T20:00:00+02:00;2026-04-10T10:30:00+02:00_2026-04-10T12:15:00+02:00;2026-04-10T14:30:00+02:00_2026-04-10T16:15:00+02:00;2026-04-10T18:30:00+02:00_2026-04-10T20:00:00+02:00;2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T12:15:00+02:00;2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T16:15:00+02:00

Palais Galliera – musée de la Mode de Paris 10 avenue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris

https://www.palaisgalliera.paris.fr/



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