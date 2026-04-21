Ateliers du Carnaval de Printemps Résidence Jean Cocteau PARIS

Pour préparer le Carnaval de Printemps :

L’association ASEFEC vous propose plusieurs ateliers sur le thème de la Commune, encadrés par les Compagnie L Aime en Terre et Quaintessences.

Au programme:

Atelier jonglerie avec Freddo

Atelier danse sur l’illustration des chants du thème de la Commune avec Neelam

Atelier Bolas avec Anne

Atelier créatif de coquelicots en papier, fleur de la Commune avec Christine

Pour vous tenir au courant, allez sur notre page Facebook .

Venez vous amuser !

Ateliers de préparation du Carnaval de Printemps sur le thème de La Commune – Créatif, jonglant, chantant et dansant.

Du lundi 27 avril 2026 au mardi 28 avril 2026 :

lundi, mardi

de 14h00 à 19h00

gratuit

Public, adulte et enfant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-27T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-28T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-27T14:00:00+02:00_2026-04-27T19:00:00+02:00;2026-04-28T14:00:00+02:00_2026-04-28T19:00:00+02:00

Résidence Jean Cocteau 88 Bd Ney 75018 PARIS

asefec@gmail.com https://www.facebook.com/asefec https://www.facebook.com/asefec



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