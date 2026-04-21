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Ateliers du Carnaval de Printemps Résidence Jean Cocteau PARIS

Ateliers du Carnaval de Printemps Résidence Jean Cocteau PARIS

Ateliers du Carnaval de Printemps Résidence Jean Cocteau PARIS lundi 27 avril 2026.

Lieu : Résidence Jean Cocteau

Adresse : 88 Bd Ney

Ville : 75018 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Tarif : <p>Public, adulte et enfant</p>

Pour préparer le Carnaval de Printemps :

L’association ASEFEC vous propose plusieurs ateliers sur le thème de la Commune, encadrés par les Compagnie L Aime en Terre et Quaintessences.

Au programme:

Atelier jonglerie avec Freddo

Atelier danse sur l’illustration des chants du thème de la Commune avec Neelam

Atelier Bolas avec Anne

Atelier créatif de coquelicots en papier, fleur de la Commune avec Christine

Pour vous tenir au courant, allez sur notre page Facebook .

Venez vous amuser !

Ateliers de préparation du Carnaval de Printemps sur le thème de La Commune – Créatif, jonglant, chantant et dansant.
Du lundi 27 avril 2026 au mardi 28 avril 2026 :
lundi, mardi
de 14h00 à 19h00
gratuit

Public, adulte et enfant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-27T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-27T14:00:00+02:00_2026-04-27T19:00:00+02:00;2026-04-28T14:00:00+02:00_2026-04-28T19:00:00+02:00

Résidence Jean Cocteau 88 Bd Ney  75018 PARIS
asefec@gmail.com https://www.facebook.com/asefec https://www.facebook.com/asefec


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