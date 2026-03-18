Journées Européennes des Métiers d’art : visite de l’église Saint-Martin des Champs église Saint-Martin des Champs Paris

L’église Saint-Martin des Champs a été construite entre 1854 et 1854 à l’initiative d’un collectif de paroissiens soutenu par l’archevêque de Paris, monseigneur Sibours. Située à quelques mètres de la place de la République, elle est aujourd’hui la seule église provisoire, construite en bois et en stuc, qui ait subsisté à Paris. Depuis 2021, son architecture et sa décoration ont fait l’objet d’une importante campagne de restauration menée par la Ville de Paris. Cette campagne se poursuit encore à l’heure actuelle.

Au cours de la visite, seront présentées :

les restaurations effectuées sur le bâti (toiture et partie supérieure ayant permis de dégager de belles structures en pans de bois) ainsi que les restaurations prévues cette année sur la façade principale.

les restaurations conduites sur les objets mobiliers : Chemin de croix peint de Félix Villé, remis en place en 2024 après 75 ans d’absence, Tableaux de Félix Villé, saint Martin soigne un lépreux à la porte de Lutèce et d’Henri Lerolle, Le songe de Martin. Ces deux dernieres œuvres appartiennent à un cycle de quinze toiles dédiées à la vie de Martin, qui sont toutes appelées à réintégrer l’église au cours des années à venir après restauration.

Intervenants :

Stéphane ALLAVENA, conservateur COARC/Ville de Paris

Alexandre CAUET, ingénieur DECH/Ville de Paris

Le jeudi 9 avril de 14h à 15h30 à l’église Saint-Martin des Champs, 36 rue Albert Thomas, 75010 Paris.

Visite sur inscription uniquement, ouverture des inscriptions le vendredi 27 mars à partir de 10h

L’église Saint-Martin des Champs vue de côté ; Crédits : Ville de Paris

Tableau restauré de l’église Saint-Martin des Champs ; Crédits : J.-M. Moser/COARC

Dans le cadre des JEMA 2026, la Ville de Paris organise une visite commentée de la restauration d’envergure réalisée dans cette discrète église située tout près du canal Saint-Martin. Venez rencontrer le conservateur en charge des œuvres d’art de l’édifice ainsi que l’ingénieur responsable des travaux de l’église.

Le jeudi 09 avril 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T14:00:00+02:00_2026-04-09T15:30:00+02:00

église Saint-Martin des Champs 36 rue Albert Thomas 75010 Paris



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