Journées Européennes des Moulins Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Journées Européennes des Moulins Moulin de l’Epinay

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Le Moulin de l’Epinay situé à La Chapelle-Saint-Florent entre Angers et Nantes vous livre tous ses secrets durant les Journées Européennes des Moulins !

Ce moulin à vent a su résister au temps et s’adapter à toutes les évolutions technologiques des moulins. Aujourd’hui encore, il produit de la farine grâce aux bénévoles passionnés de l’association Un village un moulin.

Découvrez comment l’ingéniosité humaine et la force de la nature se rencontrent pour moudre du blé et fabriquer de la farine de froment et de sarrasin à travers une visite guidée, les espaces audiovisuels et muséographiques.

Comptez 1h30 de visite environ et vous pourrez également profitez des extérieurs et de sa vue sur la vallée de la Loire, idéal pour pique-niquer.

Réservation fortement conseillée (limitée à 12 personnes par visite)

Non accessible aux PMR (escaliers abruptes) .

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 73 33 contact1@moulinepinay.com

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English :

The Moulin de l’Epinay in La Chapelle-Saint-Florent, between Angers and Nantes, reveals all its secrets during the Journées Européennes des Moulins!

L’événement Journées Européennes des Moulins Moulin de l’Epinay Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges