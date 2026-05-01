Saison musicale à la Drain’guette Le Marillais Mauges-sur-Loire
Saison musicale à la Drain’guette Le Marillais Mauges-sur-Loire samedi 16 mai 2026.
Mauges-sur-Loire
Saison musicale à la Drain’guette
Le Marillais D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-07-13 2026-07-23 2026-07-31 2026-08-22 2026-08-28 2026-09-05
Profitez d’une pause musicale et gourmande au bord de l’eau dans un cadre naturel et convivial.
Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette vous accueille tout au long de la belle saison. Ce site ombragé, idéalement placé sur le parcours de La Loire à Vélo et de la randonnée Au fil de l’Èvre , propose une carte de produits et boissons locaux à savourer en planche apéro. Pour les plus jeunes, un parc à gosses avec tracteurs et jeux est mis à disposition. Les jours de concerts, un food truck est également présent sur place pour accompagner l’offre de restauration.
La programmation de la saison se déroule à la base nautique, avec une participation au prix libre (au chapeau):
– Samedi 16 mai (19h 22h30) Rudy Roots DJ Set Jungle, Reggae, Dub
– Samedi 23 mai (21h 22h30) Les Oiseaux de Trottoir Orchestre cyclo itinérant
– Samedi 30 mai (21h 22h30) Duo Brassens d’Abord Reprises
– Samedi 6 juin (21h 22h30) Gadge Mundi Musique Balkans
– Samedi 13 juin Rencontre de chorales engagées avec Les Pattes de Louves (20h30) et La Soupape des Ginettes (21h15)
– Samedi 20 juin (21h 22h30) Les Bosselles Nouvelles Chansons brésiliennes
– Lundi 13 juillet (17h 23h15) Mighty Jazzy Sound System Dub
– Jeudi 23 juillet (21h 22h30) Dirty Old Mat One man band chanson, folk, punk
– Vendredi 31 juillet Bandicoot HiFi (17h 22h) et Kandee Dub (22h 23h30)
– Samedi 22 août (21h 22h30) Collectif Musical des Mauges Instruments à la pop
– Vendredi 28 août (21h 22h30) The Joss Rock
– Samedi 5 septembre Takoda (20h Beatbox) et Overdose (21h Reprise AC/DC) .
Le Marillais D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74
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English :
Enjoy a musical and gourmet break by the water in a natural and friendly setting.
L’événement Saison musicale à la Drain’guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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