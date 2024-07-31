Journées européennes du patrimoine 2024 Animation autour du patrimoine bâti de Chamonix Auditorium de l’École de Musique et de Danse intercommunale Chamonix-Mont-Blanc
Journées européennes du patrimoine 2024 Animation autour du patrimoine bâti de Chamonix Auditorium de l’École de Musique et de Danse intercommunale Chamonix-Mont-Blanc mardi 22 septembre 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Journées européennes du patrimoine 2024 Animation autour du patrimoine bâti de Chamonix
Auditorium de l’École de Musique et de Danse intercommunale 381 rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 14:00:00
fin : 2026-09-22 15:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Profitez des journées européennes du patrimoine avec le Département de la Haute-Savoie.
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Auditorium de l’École de Musique et de Danse intercommunale 381 rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 76 00 31 94
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English :
Take advantage of the European Heritage Days with the Département de la Haute-Savoie.
L’événement Journées européennes du patrimoine 2024 Animation autour du patrimoine bâti de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2024-07-31 par Conseil Départemental de la Haute-Savoie
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