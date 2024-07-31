Journées européennes du patrimoine 2024 Animation autour du patrimoine bâti de Chamonix Auditorium de l’École de Musique et de Danse intercommunale Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Journées européennes du patrimoine 2024 Animation autour du patrimoine bâti de Chamonix

Auditorium de l’École de Musique et de Danse intercommunale 381 rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 14:00:00

fin : 2026-09-22 15:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Profitez des journées européennes du patrimoine avec le Département de la Haute-Savoie.

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Auditorium de l’École de Musique et de Danse intercommunale 381 rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 76 00 31 94

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English :

Take advantage of the European Heritage Days with the Département de la Haute-Savoie.

L’événement Journées européennes du patrimoine 2024 Animation autour du patrimoine bâti de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2024-07-31 par Conseil Départemental de la Haute-Savoie