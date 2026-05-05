Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Dole Dole
Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Dole Dole samedi 19 septembre 2026.
Dole
Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Dole
Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
41ème édition des Journées Européennes du Patrimoine- Thème patrimoine architectural.
Sur réservation pour certaines visites sur le site https://www.doledujura.fr/jep .
Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 79 79
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Dole
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Dole Dole a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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