Dole

Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Dole

Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

41ème édition des Journées Européennes du Patrimoine- Thème patrimoine architectural.

Sur réservation pour certaines visites sur le site https://www.doledujura.fr/jep .

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 79 79

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Dole

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Dole Dole a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE