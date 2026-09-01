Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférence sur l’Art du Vitrail Salle des Consuls Monflanquin

Informations pratiques

Monflanquin

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférence sur l’Art du Vitrail

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La conférence sera animée par Laurine CLAUDE, artisane verrière établie récemment à Monflanquin.

Laurine CLAUDE présentera son parcours ainsi que le métier d’artisan verrier (méthodes de travail, techniques de restauration, enjeux du métier,…) .

Sans réservation.

La conférence sera animée par Laurine CLAUDE, artisane verrière établie récemment à Monflanquin.

Laurine CLAUDE présentera son parcours ainsi que le métier d’artisan verrier (méthodes de travail, techniques de restauration, enjeux du métier,…) et répondra aux interrogations du public avant de présenter quelques-unes de ses créations.

Sans réservation. .

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@coeurdebastides.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférence sur l’Art du Vitrail

The lecture will be led by Laurine CLAUDE, a glass artisan who recently settled in Monflanquin.

Laurine CLAUDE will discuss her career path as well as the craft of glassmaking (working methods, restoration techniques, challenges of the profession, etc.).

No reservation required.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférence sur l’Art du Vitrail Monflanquin a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides