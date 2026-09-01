Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférence sur l’Art du Vitrail Salle des Consuls Monflanquin
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Consuls · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférence sur l’Art du Vitrail
Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La conférence sera animée par Laurine CLAUDE, artisane verrière établie récemment à Monflanquin.
Laurine CLAUDE présentera son parcours ainsi que le métier d’artisan verrier (méthodes de travail, techniques de restauration, enjeux du métier,…) .
Sans réservation.
La conférence sera animée par Laurine CLAUDE, artisane verrière établie récemment à Monflanquin.
Laurine CLAUDE présentera son parcours ainsi que le métier d’artisan verrier (méthodes de travail, techniques de restauration, enjeux du métier,…) et répondra aux interrogations du public avant de présenter quelques-unes de ses créations.
Sans réservation. .
Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@coeurdebastides.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférence sur l’Art du Vitrail
The lecture will be led by Laurine CLAUDE, a glass artisan who recently settled in Monflanquin.
Laurine CLAUDE will discuss her career path as well as the craft of glassmaking (working methods, restoration techniques, challenges of the profession, etc.).
No reservation required.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférence sur l’Art du Vitrail Monflanquin a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides
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