Exposition des artistes Martine De Souza et Mario De Souza Salle d’Aquitaine Monflanquin

Monflanquin

Exposition des artistes Martine De Souza et Mario De Souza

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-11

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures et photographies des artistes Martine de Souza et Mario de Souza

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures et photographies des artistes Martine de Souza et Mario de Souza .

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine info@gem47.fr

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English : Exposition des artistes Martine De Souza et Mario De Souza

The G.E.M. association and its Arts plastiques section offer exhibitions throughout the season.

During this week, the Salle d’Aquitaine invites you to admire the paintings and photographs of artists Martine de Souza and Mario de Souza

L’événement Exposition des artistes Martine De Souza et Mario De Souza Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides