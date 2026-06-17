Monflanquin

Cinéma en plein air En Fanfare

Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Projection en plein air à la tombée de la nuit à partir de 21h30.

Au programme en Fanfare d’Emmanuel Courcol avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin et Sarah Suco

Repli à la Salle des Consuls en cas de mauvais temps.

Projection en plein air à la tombée de la nuit à partir de 21h30.

Offert par la mairie de Monflanquin.

Au programme en Fanfare d’Emmanuel Courcol avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin et Sarah Suco

Synopsis Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie…

Repli à la Salle des Consuls en cas de mauvais temps. .

Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05

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English : Cinéma en plein air En Fanfare

Outdoor screening at nightfall, starting at 9:30 p.m.

Featuring: En Fanfare by Emmanuel Courcol, starring Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, and Sarah Suco

The event will be moved to the Salle des Consuls in case of bad weather.

L’événement Cinéma en plein air En Fanfare Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Coeur de Bastides