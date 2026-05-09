Soirée Gipsy Andalouse Restaurant La Marmaille Monflanquin
Soirée Gipsy Andalouse Restaurant La Marmaille Monflanquin samedi 8 août 2026.
Monflanquin
Soirée Gipsy Andalouse
Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Concert-repas avec le duo Gypsy pére et fils pour une soirée Andalouse avec guitare et flamenco.
Et bien sur avec Paella !!!
Réservations conseillées.
Concert-repas avec le duo Gypsy pére et fils, José Lopez et José de la Linéa. pour une soirée Andalouse avec guitare et flamenco.
Et bien sur avec Paella !!!
Réservations conseillées. .
Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 97 58
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English : Soirée Gipsy Andalouse
Concert-dinner with the Gypsy duo father and son for an Andalusian evening of guitar and flamenco.
And of course with Paella!
Reservations recommended.
L’événement Soirée Gipsy Andalouse Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides
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