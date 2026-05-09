Soirée Gipsy Andalouse Restaurant La Marmaille Monflanquin

Monflanquin

Soirée Gipsy Andalouse

Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Concert-repas avec le duo Gypsy pére et fils pour une soirée Andalouse avec guitare et flamenco.

Et bien sur avec Paella !!!

Réservations conseillées.

Concert-repas avec le duo Gypsy pére et fils, José Lopez et José de la Linéa. pour une soirée Andalouse avec guitare et flamenco.

Et bien sur avec Paella !!!

Réservations conseillées. .

Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 97 58

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English : Soirée Gipsy Andalouse

Concert-dinner with the Gypsy duo father and son for an Andalusian evening of guitar and flamenco.

And of course with Paella!

Reservations recommended.

L’événement Soirée Gipsy Andalouse Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides