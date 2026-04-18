34èmes Fêtes Médiévales Post Tenebras Lux Des ténèbres jaillit la lumière Monflanquin
34èmes Fêtes Médiévales Post Tenebras Lux Des ténèbres jaillit la lumière Monflanquin samedi 15 août 2026.
Monflanquin
34èmes Fêtes Médiévales Post Tenebras Lux Des ténèbres jaillit la lumière
Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Les Fêtes Médiévales de Monflanquin feront leur grand retour pour leur 34ème édition les 15 et 16 août 2026.
Pendant deux jours, les ruelles, les places et les arcades de la bastide s’animeront au rythme de chevaliers combattants, troubadours chanteurs et danseurs, cracheurs de feu, jongleurs, échassiers et autres personnages fantastiques qui replongeront petits et grands au cœur du Moyen Âge.
!! Programmation en cours, restez connectés !!! .
Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 gemmedievales@gmail.com
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English : 34èmes Fêtes Médiévales Post Tenebras Lux Des ténèbres jaillit la lumière
L’événement 34èmes Fêtes Médiévales Post Tenebras Lux Des ténèbres jaillit la lumière Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Coeur de Bastides
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