Visite Guidée du Musée des Bastides-Fêtes Médiévales Musée des Bastides Monflanquin

Informations pratiques

Monflanquin

Visite Guidée du Musée des Bastides-Fêtes Médiévales

Musée des Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-16 15:00:00

Date(s) :

2026-08-15

À l’occasion des Fêtes médiévales, le Musée des Bastides vous ouvre ses portes pour deux visites guidées exceptionnelles. Plongez au cœur de l’histoire des bastides, ces villes nouvelles fondées aux XIII? et XIV? siècles, et découvrez les secrets de leur création.

À l’occasion des Fêtes médiévales, le Musée des Bastides vous ouvre ses portes pour deux visites guidées exceptionnelles. Plongez au cœur de l’histoire des bastides, ces villes nouvelles fondées aux XIII? et XIV? siècles, et découvrez les secrets de leur création, de leur architecture et de leur héritage. Une occasion unique de prolonger l’expérience médiévale grâce à un tarif préférentiel proposé exclusivement pendant les festivités.

A Monflanquin, l’une des plus belles bastides du Sud-Ouest, visitez au-dessus de l’Office de Tourisme, le Musée des Bastides, avec des panneaux explicatifs, des maquettes, des supports pédagogiques ainsi qu’un parcours ludique pour les familles. Venez découvrir toute lamodernité de ces cités apparues dans le Sud-Ouest de la France entre le XIIIème et le XIVème siècle.

Réservation obligatoire. Places limitées.

Rendez-vous 15 minutes avant. .

Musée des Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 contact@coeurdebastides.com

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English : Visite Guidée du Musée des Bastides-Fêtes Médiévales

%C0 During the Medieval Festival, the Bastides Museum is opening its doors for two special guided tours. Delve into the history of the bastides—these new towns founded in the 13th and 14th centuries—and discover the secrets behind their creation.

L’événement Visite Guidée du Musée des Bastides-Fêtes Médiévales Monflanquin a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Coeur de Bastides