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Soirée jeu Loup Garou Place Balségur Monflanquin

Soirée jeu Loup Garou Place Balségur Monflanquin

Soirée jeu Loup Garou Place Balségur Monflanquin mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Place Balségur

Adresse : Café Culturel Descaratz ancien CFA

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Monflanquin

Soirée jeu Loup Garou

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Monflanquinois, monflanquinoises, démasquez les loups garous du village !
À partir de 10 ans. Animé par David.
Inscription appréciée.
Monflanquinois, monflanquinoises, démasquez les loups garous du village !
À partir de 10 ans. Animé par David.
Inscription appréciée.   .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

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English : Soirée jeu Loup Garou

Residents of Monflanquin, unmask the village’s werewolves!
Ages 10 and up. Hosted by David.
Registration appreciated.

L’événement Soirée jeu Loup Garou Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides

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