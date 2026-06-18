Soirée jeu Loup Garou Place Balségur Monflanquin
Soirée jeu Loup Garou Place Balségur Monflanquin mercredi 29 juillet 2026.
Monflanquin
Soirée jeu Loup Garou
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Monflanquinois, monflanquinoises, démasquez les loups garous du village !
À partir de 10 ans. Animé par David.
Inscription appréciée.
Monflanquinois, monflanquinoises, démasquez les loups garous du village !
À partir de 10 ans. Animé par David.
Inscription appréciée. .
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Soirée jeu Loup Garou
Residents of Monflanquin, unmask the village’s werewolves!
Ages 10 and up. Hosted by David.
Registration appreciated.
L’événement Soirée jeu Loup Garou Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides
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