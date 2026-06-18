Soirée jeu Loup Garou Place Balségur Monflanquin

Monflanquin

Soirée jeu Loup Garou

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Monflanquinois, monflanquinoises, démasquez les loups garous du village !

À partir de 10 ans. Animé par David.

Inscription appréciée.

Monflanquinois, monflanquinoises, démasquez les loups garous du village !

À partir de 10 ans. Animé par David.

Inscription appréciée. .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Soirée jeu Loup Garou

Residents of Monflanquin, unmask the village’s werewolves!

Ages 10 and up. Hosted by David.

Registration appreciated.

L’événement Soirée jeu Loup Garou Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides