Les Foulées Monflanquinoises 19ème édition Terrain de rugby Monflanquin
Les Foulées Monflanquinoises 19ème édition Terrain de rugby Monflanquin dimanche 6 septembre 2026.
Monflanquin
Les Foulées Monflanquinoises 19ème édition
Terrain de rugby Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Pour cette 19ème édition, les foulées Monflanquinoises reviennent avec des parcours de trail de 20 kilomètres, 12 kilomètres, une randonnée de 12 kilomètres, une course sur route de 5 km et une course enfants et adolescents de 1 kilomètre.
Pour cette 19ème édition, les foulées Monflanquinoises reviennent avec des parcours de trail de 20 kilomètres, 12 kilomètres, une randonnée de 12 kilomètres, une course sur route de 5 km et une course enfants et adolescents de 1 kilomètre. .
Terrain de rugby Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 43 84 macmonflanquin@gmail.com
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English : Les Foulées Monflanquinoises 19ème édition
For this 19th edition, the Monflanquinoises Foulées are back with 20-kilometer trail runs, 12 kilometers, a 12-kilometer hike, a 5-kilometer road race, and a 1-kilometer race for children and teens.
L’événement Les Foulées Monflanquinoises 19ème édition Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides
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