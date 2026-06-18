Les Foulées Monflanquinoises 19ème édition Terrain de rugby Monflanquin

Monflanquin

Les Foulées Monflanquinoises 19ème édition

Terrain de rugby Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Pour cette 19ème édition, les foulées Monflanquinoises reviennent avec des parcours de trail de 20 kilomètres, 12 kilomètres, une randonnée de 12 kilomètres, une course sur route de 5 km et une course enfants et adolescents de 1 kilomètre.

Pour cette 19ème édition, les foulées Monflanquinoises reviennent avec des parcours de trail de 20 kilomètres, 12 kilomètres, une randonnée de 12 kilomètres, une course sur route de 5 km et une course enfants et adolescents de 1 kilomètre. .

Terrain de rugby Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 43 84 macmonflanquin@gmail.com

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English : Les Foulées Monflanquinoises 19ème édition

For this 19th edition, the Monflanquinoises Foulées are back with 20-kilometer trail runs, 12 kilometers, a 12-kilometer hike, a 5-kilometer road race, and a 1-kilometer race for children and teens.

L’événement Les Foulées Monflanquinoises 19ème édition Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides