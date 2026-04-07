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Exposition des artistes Anne Marie Fadel et Louisa Conolly-Gauzy Salle d’Aquitaine Monflanquin

Exposition des artistes Anne Marie Fadel et Louisa Conolly-Gauzy Salle d’Aquitaine Monflanquin

Exposition des artistes Anne Marie Fadel et Louisa Conolly-Gauzy Salle d’Aquitaine Monflanquin jeudi 3 septembre 2026.

Lieu : Salle d'Aquitaine

Adresse : Place des Arcades

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 3 septembre 2026

Fin : jeudi 10 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Monflanquin

Exposition des artistes Anne Marie Fadel et Louisa Conolly-Gauzy

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 10:00:00
fin : 2026-09-10 19:00:00

Date(s) :
2026-09-03

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.
Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures des artistes Anne Marie Fadel et Louisa Conolly-Gauzy.
L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.
Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures des artistes Anne Marie Fadel et Louisa Conolly-Gauzy.   .

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   info@gem47.fr

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English : Exposition des artistes Anne Marie Fadel et Louisa Conolly-Gauzy

The G.E.M. association and its Arts plastiques section offer exhibitions throughout the season.
During this week, the Salle d’Aquitaine invites you to admire the paintings of artists Anne Marie Fadel and Louisa Conolly-Gauzy.

L’événement Exposition des artistes Anne Marie Fadel et Louisa Conolly-Gauzy Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides

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