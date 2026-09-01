Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférence sur les travaux et innovations militaires du XIIIème siècle Salle des Consuls Monflanquin
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Consuls · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférence sur les travaux et innovations militaires du XIIIème siècle
Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La conférence portera sur les grands travaux militaires et les innovations techniques dans la 2e moitié du XIIIe siècle, en s’appuyant essentiellement sur l’exemple des châteaux royaux (ex-cathares) autour de Carcassonne.
Sans réservation.
Conférence animée par Pierre SIMON, docteur en histoire médiévale, spécialiste de la société aquitaine des XIIIe et XIVe siècles.
La conférence portera sur les grands travaux militaires et les innovations techniques dans la 2e moitié du XIIIe siècle, en s’appuyant essentiellement sur l’exemple des châteaux royaux (ex-cathares) autour de Carcassonne.
Sans réservation. .
Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@coeurdebastides.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférence sur les travaux et innovations militaires du XIIIème siècle
The lecture will focus on major military projects and technical innovations in the second half of the 13th century, drawing primarily on the example of the royal castles (formerly Cathar strongholds) around Carcassonne.
No reservations required.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférence sur les travaux et innovations militaires du XIIIème siècle Monflanquin a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides
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