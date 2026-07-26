UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cherbourg-en-Cotentin

Journées Européennes du Patrimoine 2026 | Dans l’Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

samedi 19 septembre 2026 · Cherbourg-en-Cotentin

Journées Européennes du Patrimoine 2026 | Dans l’Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Cherbourg-en-Cotentin
Adresse
61 rue de L'Abbaye
Ville
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Département
Manche
Tarif

Cherbourg-en-Cotentin

Journées Européennes du Patrimoine 2026 | Dans l’Espace René Le Bas

Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À vos agendas ! Nous vous donnons rendez-vous le week-end du 19 au 20 septembre pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026 dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin.   .

Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73  info@lautre-lieu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 | Dans l’Espace René Le Bas

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 | Dans l’Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

À voir aussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche)