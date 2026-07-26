Journées Européennes du Patrimoine 2026 | Dans l’Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Journées Européennes du Patrimoine 2026 | Dans l’Espace René Le Bas

Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À vos agendas ! Nous vous donnons rendez-vous le week-end du 19 au 20 septembre pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026 dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin. .

Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 | Dans l’Espace René Le Bas

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 | Dans l’Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin